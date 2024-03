NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,70 Euro belassen. Branchendaten signalisierten, dass die Flugpreise der europäischen Billigflieger im Februar um 17 Prozent zum Vorjahreszeitraum gestiegen seien, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dies sei auch eine deutliche Beschleunigung zum Januar, als die Preise um sieben Prozent gestiegen seien./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 14:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 14:42 / GMT



ISIN: IE00BYTBXV33

