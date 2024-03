Anzeige / Werbung

Adobe Aktie: Schwacher Ausblick. Kann der Softwaregigant trotzdem weiter zu den KI-Profiteuren gehören?

Mit einem starken Fokus auf Innovation, Kreativität und Kundenzufriedenheit ist Adobe gut positioniert, um auch in Zukunft eine führende Rolle in der digitalen Medien- und Marketingbranche zu spielen. Hierbei soll nun das Thema Künstliche Intelligenz helfen. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Produkte und Dienstleistungen sowie die Investition in neue Technologien kann Adobe weiterhin dazu beitragen, die Art und Weise zu verändern, wie Menschen kreativ arbeiten, kommunizieren und Geschäfte machen. Doch im Bereich der KI sind die Wettbewerber teilweise schneller, was zu einer Ernüchterung der ansonsten sehr guten Quartalszahlen führte.

Genau diese Zahlen schauen wir uns im Detail an und blicken auf die Reaktion der Aktie im Kontext des großen Chartbildes. Zur genauen Analyse nutzen wir das Freestoxx-Tool.

