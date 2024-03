Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag den Krebsgang fortgesetzt. Vor dem am (morgigen) Mittwoch anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hielten sich die Investoren angesichts der vielen Unsicherheiten zurück und nahmen einen Teil der jüngsten Gewinne mit. Die Risikobereitschaft habe zumindest vorübergehend nachgelassen, hiess es am Markt. Auch wenn das Fed die Zinsen wohl nicht verändern werde, könnte die US-Zentralbank doch für ...

