Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag zugelegt. Frank Wohlgemuth, Analyst bei der National-Bank, sprach von einer nach wie vor beeindruckenden Verfassung der Börsen. Die anstehende US-Notenbanksitzung hielt aber - wie schon am Vortag - die Anleger von allzu grossen Engagements ab. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,50 Prozent bei 5007,92 Punkten. Der französische Leitindex Cac 40 gewann 0,65 Prozent auf 8201,05 ...

