NVIDIA GTC Wind River ein weltweit führender Anbieter von Software für unternehmenskritische intelligente Systeme, kündigte heute an, dass es den Einsatz von Wind River Linux mit der NVIDIA Jetson Plattform für fortschrittliche generative KI-Anwendungen auf der NVIDIA GTC, einer globalen KI-Konferenz vom 18. bis 21. März im San Jose Convention Center, demonstrieren wird.

In der Demonstration bietet die Kombination aus dem Yocto Project-basierten Wind River Linux und NVIDIA Jetson Orin eine bahnbrechende, CUDA-optimierte Lösung für die Echtzeit-Objekterkennung in Dashcam-Videos. Dies kann die Sicherheit und Effizienz der städtischen Mobilität erheblich verbessern, indem es ein hohes Maß an Präzision für die KI-gesteuerte Objektidentifizierung auf der Straße bietet.

Diese kommerziell unterstützte, auf dem Yocto Project basierende Linux-Lösung kann für jede KI-Anwendung mit Datenmodellen auf dem NVIDIA Jetson über mehrere missionskritische Anwendungen hinweg genutzt werden, wie z. B. Sprach- oder Gestenerkennung beim Einsatz von Robotik, Fabriksicherheit, intelligente Maschinen oder Drohnenanwendungen.

"Das Potenzial der generativen KI, Industrien zu verändern und das tägliche Leben zu verbessern, ist immens. Die Kombination der NVIDIA Technologie mit dem Open-Source-Linux des Yocto-Projekts ermöglicht die KI der nächsten Generation", so Paul Miller, Chief Technology Officer bei Wind River. "Die Kombination von Wind River und NVIDIA Technologie kann einen grundlegenden Wandel bewirken, indem sie Entwicklern die Möglichkeit gibt, schnell neue Innovationen in den Bereichen KI und maschinelles Lernen zu schaffen und zur Entwicklung intelligenterer, sicherer Anwendungen beizutragen. Wir freuen uns, diese bahnbrechende Technologie auf der NVIDIA GTC vorstellen zu können."

Durch die Integration von fortschrittlichen Videoverarbeitungsalgorithmen und Deep Learning-Know-how verbessert die robuste und skalierbare Lösung die Genauigkeit und Geschwindigkeit der Objekterkennung. Durch die Verwendung der auf dem Yocto-Projekt basierenden Linux-Umgebung bietet die Lösung eine beispiellose Anpassung und Kontrolle, die auf die einzigartigen Anforderungen von KI für Dashcam-Anwendungsfälle zugeschnitten ist. Die Demonstration zeigte eine 25%ige Verbesserung der Recheneffizienz und der Anwendungsleistung in der Yocto Project-basierten Umgebung im Vergleich zu anderen zuvor getesteten Linux-Konfigurationen, wobei CUDA-Optimierungen genutzt wurden.

Um die Fähigkeiten des KI-gesteuerten Objekterkennungssystems gründlich zu bewerten, wurden für den Test benutzerdefinierte Eingabevideos verwendet, die von den Nutzern von ihren persönlichen Dashcams bereitgestellt wurden. Dieser Ansatz ermöglichte es, die Leistung des Systems in realen Szenarien zu bewerten und stellte sicher, dass die Lösung unter den unvorhersehbaren und vielfältigen Bedingungen der realen Welt getestet wurde.

Das KI-Modell identifiziert und klassifiziert erfolgreich verschiedene Elemente in einer realen Verkehrssituation, darunter mehrere Autos (mit entsprechend unterschiedlichen Konfidenzniveaus) und einen Fußgänger. Zu den wichtigsten Ergebnissen der Bildanalyse gehören:

Genauigkeit in komplexen Umgebungen : Das System zeigt eine hohe Genauigkeit und erkennt Fahrzeuge und Fußgänger mit einem hohen Maß an Zuverlässigkeit, trotz der Herausforderungen, die eine belebte Straße mit sich bringt.

: Das System zeigt eine hohe Genauigkeit und erkennt Fahrzeuge und Fußgänger mit einem hohen Maß an Zuverlässigkeit, trotz der Herausforderungen, die eine belebte Straße mit sich bringt. Echtzeit-Performance : Das KI-Modell verarbeitet den Videostream effizient und hält eine hohe Bildrate (188,8 FPS) aufrecht, was für Echtzeitanwendungen entscheidend ist. Diese Performance zeigt das Potenzial des Modells für die Integration in aktive, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme.

: Das KI-Modell verarbeitet den Videostream effizient und hält eine hohe Bildrate (188,8 FPS) aufrecht, was für Echtzeitanwendungen entscheidend ist. Diese Performance zeigt das Potenzial des Modells für die Integration in aktive, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme. Praktische Anwendung: Durch die Verwendung von Aufnahmen der Dashcam eines Benutzers wird die Wirksamkeit des Systems in einem realitätsnahen Kontext validiert ein Schritt nach vorn, um sicherzustellen, dass die Technologie in alltäglichen Szenarien zuverlässig eingesetzt werden kann.

Darüber hinaus wird die Kombination von Wind River Linux und Jetson auf der NVIDIA GTC von Yaskawa demonstriert, um einen Industrieroboter zu zeigen, der KI-Technologie nutzt, um Entscheidungen zu treffen und Bewegungen in unstrukturierten Umgebungen zu automatisieren.

Als Plattform für Edge-KI-, Embedded- und Robotik-Anwendungen bietet NVIDIA Jetson skalierbare Software, einen modernen KI-Stack, produktionsreife ROS-Pakete und anwendungsspezifische KI-Workflows. Sie kann KI-Software und Cloud-native Workflows gemeinsam nutzen und bietet gleichzeitig die energieeffiziente Performance, die für den Aufbau softwaredefinierter autonomer Maschinen und bahnbrechender Edge-KI-Lösungen erforderlich ist.

Als führende und fortschrittlichste Linux-Plattform der Embedded-Branche1 unterstützt Wind River Linux Teams bei der Entwicklung, der Bereitstellung und dem Betrieb robuster, zuverlässiger und sicherer Embedded-Lösungen, die auf einem speziell entwickelten Linux-Betriebssystem laufen. Wind River Linux bietet ein hohes Maß an Stabilität und Sicherheit, um die Hochleistungsanforderungen von unternehmenskritischen Anwendungen zu erfüllen.

Um Wind River-Technologien auf der NVIDIA GTC, die vom 18. bis 21. März stattfindet, aus erster Hand zu sehen, besuchen Sie Wind River am Stand #140.

Weitere Informationen über Wind River Linux finden Sie unter www.windriver.com/products/linux.

