Walmart, das weltgrößte Einzelhandelsunternehmen, hat kürzlich eine positive Entwicklung an der Börse verzeichnet und Investoren fragen sich, was die Zukunft bringt. Im letzten Monat übertraf die Aktie mit einem Anstieg von +7,2% die allgemeine Marktentwicklung, während die S&P 500 Index-Aktien im Vergleich nur um +3% zulegten. In dem Marktbereich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...