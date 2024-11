Tesla: Zukunftsaussichten auf autonome Fahrzeuge | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 19.11.2024

AKTIE IM FOKUS: Tesla

WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Ticker: TSLA

????Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut:

Die Aktie hat in den letzten Handelswochen von den US-Wahlen profitiert und deutlich zulegen können. Innerhalb von vier Wochen gewann das Papier 45 Prozent an Wert.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 322,50 EUR

Marktkapitalisierung 1,03 Bill. EUR

Umsatz 2023 96,77 Mrd. USD

Eigenkapitalquote 60,58 %

KGV 2024* 57,73 %

4 Wochen Performance - 45,12 %

Bewertung Leicht überbewertet

Div. Rendite 2024* 0,00 %

Branche Automobilhersteller

* Prognose

Parkettgeflüster:

Die Rallye wird durch die Hoffnungen der Anleger vorangetrieben, dass zum einen Elektrofahrzeuge gefördert werden und vor allem, dass unter einer Trump Administration das autonome Fahren einen Durchbruch schafft. Wie aus verschiedenen Quellen zu hören ist, wird die nächste US-Regierung ein Rahmenwerk für vollautonome Fahrzeuge schaffen und dies eine Top-Priorität im Verkehrsministerium sein wird. Für Tesla wäre dies ein wichtiger Schritt und würde die Rahmenbedingungen für den Konzern deutlich verbessern, da der Konzern schon länger an dem Thema arbeitet. Elon Musk hat für 2026 ein Robotaxi angekündigt, dass autonomes Fahren möglich machen soll. Aktuell unterliegen autonome Fahrzeuge noch deutlichen gesetzlichen Beschränkungen und Vorschriften.

Im dritten Quartal 2024 hat der Konzern insgesamt 470.000 Fahrzeuge produziert und 462.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Der Umsatz im automotive Bereich beläuft sich im 3. Quartal 20,0 Mrd. USD, und damit gut 400 Mio. USD über dem Vergleichszeitraum. Das bereinigte EBITDA wurde mit 4,665 Mrd. USD ausgewiesen. Der Wert liegt damit 24 Prozent über dem des Vergleichsquartals. Die EBITDA-Marge beläuft sich auf 18,5 - vor einem Jahr lag der Wert noch bei 16,1 Prozent. Der free cashflow konnte von 848 Mio. USD (3. Quartal 2023) auf jetzt 2,742 Mrd. USD gesteigert werden.

Tesla betreibt aktuell 6.706 Supercharger Stationen und 62.421 Supercharger Connectors. (3. Quartal 2024)

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie notierte vor gut 12 Monaten noch bei 225 EUR. Von hier aus ging es zunächst unter die 200 EUR Marke. Nach einer kleineren Erholungsbewegung, die sich bis Ende Dezember 2023 hingezogen hat, ging es übergeordnet bis April sukzessive abwärts. Das Papier formatierte im April das Jahrestief bei 130,58 EUR. Zwar konnte sich der Anteilsschein bereits im Mai wieder zurück in den Bereich der 155/165 EUR schieben, das Wertpapier kam in den folgenden Handelswochen aber nicht wesentlich weiter. Erst Ende Juni stellte sich Kaufdruck ein. Die Aktie stieg infolgedessen zwar deutlich an, gab die Gewinne im Juli aber wieder ab. Dem Anteilsschein gelang es Anfang August sich zunächst moderat, im weiteren Handelsverlauf ab Mitte Oktober dann dynamisch und mit Momentum aufwärtszulaufen. Mitte November wurde ein neues Jahreshoch bei 340,00 EUR festgestellt. Es ging nachfolgend vergleichsweise dynamisch abwärts unter die 300 EUR-Marke, in den letzten beiden Handelstagen wurden die Rücksetzer zu Teilen wieder zurückgekauft. Das Wertpapier schaffte es, sich wieder über der 300 EUR-Marke festzusetzen.

Die Aktie konnte sich im Juni im Dunstkreis der 20-Tage-Linie (aktuell bei 263,07 EUR) - 50-Tage-Linie (aktuell bei 233,93 EUR) stabilisieren und wieder über die 200-Tage-Linie (aktuell bei 192,66 EUR) laufen. Der Rücksetzer im September ging zwar unter diese beiden Durchschnittslinien, im Tageschart ist aber gut erkennbar, dass die 200-Tage-Linie hier einen guten Support geboten hat. Nach einer kleinen Konsolidierung zogen die Notierungen zunächst moderat und im November dann dynamisch an...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.