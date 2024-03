Die Aktie des Biopharmazieunternehmens CureVac kämpft mit einer anhaltenden Talfahrt und notiert aktuell bei 2,79 €, was einem Rückgang von -5,57% in der letzten Woche entspricht. Dieser neuste Abwärtstrend untermauert die bedenkliche Performance des Unternehmens an der Börse. Die jüngsten Verluste, einschließlich eines weiteren Verlustes von -2,5% sowie die Ankündigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...