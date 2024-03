Bernd Wünsche (Gurupress.de) - BYD hat in den vergangenen Tagen einen enormen Lauf nach oben geschafft. Die Kurse von BYD sind allerdings am Dienstag um ca. -1 % nach unten gerauscht. Das ist noch immer nicht schlimm, insofern der Kurs auf mehr als 25 Euro stehen geblieben ist. Die Kurse von BYD sind dabei aktuell damit in einer guten Phase - nicht überragend, aber schon aus dem [...]

