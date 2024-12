Kornelius Purps (antea): Jahreszeugnis 2024: Einser und Fünfer

13.12.2024 -

Als Schüler war es ein ganz besonders gefürchtetes Ereignis, wenn die Zeugnisse ("Giftblätter") ausgerechnet an einem Freitag, den 13. überreicht wurden. Einige Dekaden später bietet sich mir die Möglichkeit, den Spieß umzudrehen: heute ist Freitag, der 13., und ich verteile ein Zeugnis für das Jahr 2024. Noten gibt es unter anderem in den Fächern "Konjunkturkunde", "Inflationslehre" und "Bildende Finanzmarktkunst".

Man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben, aber die CONCLUSIO verabschiedet sich heute in ihre Weihnachtspause, und so gibt es die Jahresbilanz bereits Mitte Dezember. Der deutsche Michel bekommt für sein Börsenjahr eine glatte eins, ist der DAX doch drauf und dran, eine Performance von mehr als zwanzig Prozent aufs Parkett zu zaubern - und das sogar das zweite Jahr in Folge. Für die deutsche Konjunktur hingegen überpinseln wir die Bezeichnung "Abschlusszeugnis" mit Tipp-Ex und machen daraus ein "Armutszeugnis". Im Jahr 2024 wird für das BIP-Wachstum aller Voraussicht nach ein negativer Wert an der Tafel stehen - kurioserweise ebenfalls das zweite Jahr in Folge.

(...)