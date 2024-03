Die Apfelproduktion in den Tälern des nördlichen Patagoniens, in Argentinien, ist in dem letzten Jahrzehnt zurückgegangen, so teilt Simfruit.cl in einem Artikel mit. Zwischen 2010 und 2018 lag die Produktion bei 700.000 bis 800.000 Tonnen und sank in den letzten vier Jahren auf durchschnittlich 505.642 Tonnen. Bildquelle: Pixabay Dies basiert auf Daten des Nationalen Dienstes...

