Der DAX (WKN: 846900) hat am Dienstag wieder etwas zulegen können. Zum Handelsende verbuchte das größte deutsche Börsenbarometer ein Plus von +0,31% auf 17.988 Punkte. Die Risikobereitschaft war vor dem Fed-Entscheid am Mittwoch überschaubar. Gefragt waren die Papiere von Hannover Rück und Airbus, Siemens rutschte ans DAX-Ende. Die deutschen Standardwerte eröffneten ohne Gap und sackten im frühen Handel auf das Tagestief von 17.914 Punkten. Auf diesem ...

