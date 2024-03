EQS-Media / 20.03.2024 / 09:22 CET/CEST

SCHLETTER installiert 130 MWp in der Dominikanischen Republik Kirchdorf/Haag,18. März 2024. Der weltweit tätige Solar-Montagehersteller Schletter Group baut seine führende Marktposition in der Karibik weiter aus: Das Unternehmen liefert die Montagesysteme für ein großes Freilandprojekt des Projektentwicklers SEMI mit einer Leistung von 130 MWp. Insgesamt sind in der Karibik damit über 700 MWp auf Schletter-Systemen installiert. Durch korrosionsförderndes Meeresklima und tropische Wirbelstürme sind Montagesysteme dort besonders hohen Belastungen ausgesetzt. "Unsere Systeme sind bekannt dafür, dass sie extremen Wetterbedingungen standhalten und stellen dies seit Jahren in der Karibik unter Beweis", so CEO Florian Roos. "Das war für den Kunden ein entscheidendes Argument und ist letztlich auch der Grund für unsere starke Marktposition in der Region." Das "Coastal Solar Projekt" von SEMI liegt nur wenige hundert Meter von der Küste entfernt in San Pedro de Macoris, ca. 80 km östlich der Hauptstadt Santo Domingo. Insgesamt werden dort auf 5.370 Tischen 255.540 Module installiert. Schletter liefert für das Projekt sein Freilandsystem FS Duo. Das Zweistützensystem aus hochfestem Stahl ist besonders stabil und für Windlasten bis zu 257 km/h ausgelegt. Damit ist es in der Lage, den immer wieder auftretenden Hurrikans und tropischen Wirbelstürmen in der Region zu widerstehen. Durch kurze Montagezeit sowie hohe Spannweiten ist das System zugleich besonders wirtschaftlich. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit und des in Meeresnähe hohen Chlorid-Anteils in der Atmosphäre rüstet Schletter alle Stahlbauteile mit einer besonders widerstandsfähigen Verzinkung mit der Korrosionsklasse C4 aus. Eine Besonderheit des Projekts war der heterogene und von Steinen durchsetzte Boden. Deshalb wurde die Anlage mit Betonfundamenten anstelle von herkömmlichen Rammfundamenten geplant. Betonfundamente mit sog. "Micropiles" eignen sich nicht nur besser, um die auftretenden Zug- und Scherkräfte etwa bei extremen Windlasten in den Boden abzuleiten, sondern erlauben auch eine präzisere Montage der Pfosten. Bevor das Bohrloch mit Beton verfüllt wird, werden die Pfosten mittels GPS-Messungen und Stützverschraubungen exakt positioniert. Dies erlaubt eine zentimetergenaue Ausrichtung entlang der gesamten Reihe. Die Schletter Group ist bereits seit 2011 in der Dominikanischen Republik aktiv und hat dort eine Vielzahl von Freilandsystemen installiert, darunter in Monte Plata, Monte Cristi, Santanasol sowie an den meisten AERODOM-Flughäfen. Im Dezember 2023 wurde in Cumayasa das mit 97 MWp größte Nachführsystem der Karibik mit dem Schletter Tracking-System in Betrieb genommen. ÜBER DIE SCHLETTER GROUP Die Schletter Group zählt zu den führenden Herstellern für Photovoltaik-Montagesysteme aus Aluminium und Stahl weltweit. Die Unternehmensgruppe fertigt Montagesysteme für Dächer, Fassaden und Freiflächen (Solarparks). Mit einem internationalen Netz aus Produktions-, Vertriebs- und Servicegallschaften ist das Unternehmen in allen wichtigen internationalen Märkten aktiv. www.schletter-group.com



Ende der Pressemitteilung

Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Schletter Project DomRep Payita 2024



Emittent/Herausgeber: Schletter International B.V.

Schlagwort(e): Energie



20.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com