Bestehende, aber auch ein neuer Investor beteiligten sich an der Finanzierungsrunde. Das 2021 gegründete Start-up vertreibt ein cloudbasiertes Energiemanagement zur intelligenten Steuerung, Überwachung, Analyse und Optimierung von Wärme- und Energiesystemen in Gebäuden. Green Fusion sichert sich frisches Kapital für weiteres Wachstum. Mehrere Millionen Euro hat das Brandenburger Start-up in der jüngsten Finanzierungsrunde eingesammelt. Wieviel genau, dazu machte es keine Angaben. Allerdings beteiligte sich neben den bereits bestehenden Bitstone Capital, Übermorgen Ventures, Kopa Ventures, Vireo ...

