NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 1950 Pence belassen. Auf einer Veranstaltung Ende Juni werde es wohl noch keine Daten oder gar Entscheidung für einen Zeitplan für eine Wiederholungsimpfung mit dem Impfstoff Arexvy gegen das respiratorische Synzytial-Virus geben, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei aber der Schlüssel für ein Heben des Werts, den das Mittel womöglich mit sich bringt. Bei zwei Impfungen pro Jahr schätzt der Experte diesen Wert auf bis zu 4,7 Milliarden US-Dollar oder umgerechnet auf 265 Pence je GSK-Aktie./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 13:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 20:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BN7SWP63

