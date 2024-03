In den vergangenen Jahren haben zahlreiche börsennotierte Unternehmen unterschiedlicher Größe von der Möglichkeit einer Aktien(wahl)dividende Gebrauch gemacht. Eine Aktiendividende bietet Unternehmen, deren Aktien im regulierten Markt oder Freiverkehr notiert sind, die Chance, einen erheblichen Teil ihres Bilanzgewinns nach Wahl ihrer Aktionäre statt in bar in Form von Aktien auszuschütten, um ihre Kapitalreserven zu schonen.Der Ernst Russ AG gelang es 2023 - unter banktechnischer Begleitung der Quirin Privatbank - ihren Aktionären eine attraktive Dividende anzubieten und gleichzeitig den Liquiditätsabfluss mit einer Annahmequote (und korrespondierenden Cash-Ersparnis) von rund 71 Prozent gering zu halten. Die Vorteile liegen auf beiden Seiten: Mit einer Aktiendividende können auch heterogene Aktionärsinteressen (Dividende vs. Thesaurierung) in Ausgleich gebracht werden. Der Aktionär hat die Wahl, die Dividende ausschließlich in bar, in Form von Aktien oder als eine Kombination aus Barzahlung und Aktien zu erhalten. Damit erhält er die Möglichkeit, seine Dividende ohne zusätzliche Investition in das Unternehmen zu reinvestieren, ...

