Der zweite IPO dieses Jahr und der größte Börsengang nach Porsche steht an. Die Kosmetik-Kette Douglas geht nach 11 Jahren wieder an die Börse. Was von dem Launch zu erwarten ist, welche Ziele das Unternehmen verfolgt und was das für Privatanleger bedeutet, erfahren Sie in diesem Interview mit unserem Experten für IPOs, Benjamin Heimlich, €uro am Sonntag,