Nach der Insolvenz des österreichischen Holzkesselherstellers Windhager hat nun auch die deutsche Vertriebstochter Windhager Zentralheizung GmbH einen Insolvenzantrag gestellt. Das Unternehmen Windhager Zentralheizung GmbH muss in ein Insolvenz-Verfahren gehen. Das Insolvenzgericht am Amtsgericht Augsburg ordnete am 15. März 2024 die vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen der Windhager Zentralheizung GmbH an und bestellte Georg Jakob Stemshorn von der Pluta Rechtsanwalts GmbH zum vorläufigen ...

