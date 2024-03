ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Intel anlässlich bewilligter Milliarden-Fördermittel der USA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 US-Dollar belassen. Die vom US-Handelsministerium zugesagten Fördermittel in Höhe von 8,5 Milliarden US-Dollar zur Ausweitung der Produktionskapazitäten des Halbleiterkonzerns lägen deutlich unter den von ihm und wohl vielen Investoren erwarteten 11 Milliarden Dollar, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2024 / 15:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2024 / 15:46 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US4581401001

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken