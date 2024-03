München (ots) -Was soll man von diesen Viertelfinals noch erwarten? "Mehr vom Selben", wünscht sich MagentaSport-Experte Kai Hospelt. Genau das: 63 Tore nach 4 Partien bislang und Berlin gleicht in der Serie durch ein 4:2 in Mannheim aus. Der "Rüpel" des Spiels: Lean Bergmann, dem erst die Berliner 3:2-Führung gelingt, dann provoziert er die Adler-Fans mit Gesten und geht dann noch in den "Infight" mit Leon Gawanke. "Wenn man hier so unsere Fans verhöhnt, dann sollte man eine Reaktion erwarten", erklärt Adler-"Polizist" Gawanke die Aktion: "Dann habe ich kurz zu ihm was gesagt, dann hat er seine Handschuhe fallen lassen und es ging los." Berlins Jonas Müller sagt zur Leistungssteigerung gegenüber dem 1:7 und dem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand: "Mental sind wir so stark, dass wir uns da zurückkämpfen können, was wir auch die ganze Saison gezeigt haben." Der "Hauptrunden-Meister" Bremerhaven muss in Ingolstadt in die Overtime, um die Führung in der Serie auf 2:0 auszubauen. Ingolstadts Daniel Pietta war vor dem 3:4 für sein 1.000 Spiel geehrt worden. Irgendwie war dem Jubilar Pietta die Ehrung vor der Partie nicht ganz recht. "Es ist halt ein unglücklicher Zeitpunkt fürs 1000. Spiel, aber natürlich ist man da irgendwo auch stolz drauf."Nachfolgend die Stimmen und Höhepunkte mit Spiel 2 aus den Viertelfinals am Mittwoch - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Freitag mit Spiel 3 aus allen Viertelfinalserien als Einzelspiel oder in der Konferenz - live und exklusiv ab 19 Uhr bei MagentaSport.Adler Mannheim - Eisbären Berlin 2:4 (Stand Serie: 1:1)Die Eisbären Berlin drehen in 102 Sekunden das Spiel gegen die Adler Mannheim und bringen die Führung über die Zeit. Nach seinem 3:2 provoziert Berlins Lean Bergmann die über Adler-Fans unter den 13.3000 Zuschauern in der SAP Arena. Nach der Aktion flogen zwischen ihm und dem Mannheimer Leon Gawanke die Fäuste: "Wenn man hier so unsere Fans verhöhnt, dann sollte man eine Reaktion erwarten." Bergmann und die Berliner gleichen damit die Serie aus. Nach 2 Spielen steht es jetzt 1:1.3 Tore von Berlin in 102 Sekunden: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M3RybW9jazZ2M253dEZ5aEI4NmFsaGV5MGRqVVZja2FscFV5UU9WUXBObz0=Der provozierende Jubel von Lean Bergmann und die Auseinandersetzung mit Leon Gawanke: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZDlKaXViWU9idWdlTWV6UFlGdHZSeGpmYmxyQ25DemtDRVozU2h6RXoxMD0=Mannheims Leon Gawanke: "Wir haben eigentlich wieder ein gutes Spiel gemacht. Am Ende fallen heute die Dinger bei den Eisbären rein. Letztes Spiel sind sie bei uns reingefallen. Jetzt steht's 1:1, jetzt fangen wir von vorne an."Die Auseinandersetzung mit Lean Bergmann hat er als persönliche Aufgabe betrachtet: "Wenn man da so eine Aktion bringt zu unseren Fans zuhause, ich glaube das sieht keiner gerne. Dann habe ich kurz zu ihm was gesagt, dann hat er seine Handschuhe fallen lassen und es ging los. Er hätte man hinten was festmachen sollen, dann hätte ich ihn auch besser gegriffen bekommen. Wenn man hier so unsere Fans verhöhn, dann sollte man eine Reaktion erwarten." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NDBlK09oOXppcGFSTWtJdHhJUllybjFOY05uMXBsVHJxYzNuQ2dsOGNDRT0=Berlins Jonas Müller: "Mental sind wir so stark, dass wir uns da zurück kämpfen können, was wir auch die ganze Saison gezeigt haben." Nach der Partie heute kann Müller sich gut auf Freitag einstellen: "Ich glaube mal, dass es ähnlich wie heute wird. Wir wussten von Anfang an, dass es gegen Mannheim nicht einfach wird. War klar, dass es kein 4:0 wird."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WFlCYldPYnBqVmQzbnlTTVAzbk03Y2N5U1JxbmFxSnYvUGtWL0pqZTdpVT0=Berlins Co-Trainer Craig Streu: "Wir waren wieder 2:0 hinten und auf der Bank haben wir gesagt: Weißt du in den Playoffs kommen Tore immer in Bündel. Wir haben einfach gespielt und plötzlich 3 Tore gemacht - genau, was wir gesagt haben." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SDFKT2hHQklZWi9QSEtXeTZ4S1duVm1FbTRvREp6eHg2cU1YVUo5WXB6dz0=ERC Ingolstadt - Fischtown Pinguins Bremerhaven 3:4 OT - (Stand Serie: 0:2)Im 1000. Spiel von Daniel Pietta mussten sich die Ingolstädter erst in der Verlängerung den Fischtown Pinguins geschlagen geben. Obwohl der ERC bis zu Beginn des letzten Abschnitts mit 2 Toren führten, konnten sie diesen Sieg nicht über die Zeit bringen. Bremerhaven kämpfte sich besonders zum Anfang des letzten Drittels zurück. Der Hauptrundensieger führt nun in der Viertelfinal-Serie mit 2:0, und darf am Freitag zuhause ran. Der Overtime Siegtreffer von Colt Adam Conrad: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=S1JsZllVcElGNWNxUkJIWVpqMlBkSm4rN1VuR0hzRFJNTlEwMDNqUTNvRT0=Ingolstadts Trainer Mark French: "Du willst anderen Teams kein Leben einhauchen und wir haben das getan. in dem wir auf die Strafbank mussten. Sie haben ein effizientes Powerplay, wie wir in 52 Spielen gesehen haben. Wir haben ihnen die Möglichkeiten gegeben und erlaubt, ins Spiel zurückzukommen."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=anFjTVpJMjJiMktrVHh5REFOZGJiTUhkclpPY09OL1V6T1BTa3J5b2Jubz0=Ingolstadts Daniel Pietta vor dem Spiel darüber, sein 1000. Spiel in den Playoffs absolvieren zu können: "Mit Sicherheit macht's das besonders, aber es geht darum, das Spiel heute zu gewinnen. Es sind Playoffs. Es ist halt ein unglücklicher Zeitpunkt fürs 1000. Spiel, aber natürlich ist man da irgendwo auch stolz drauf."21 Jahre verbrachte Pietta bis jetzt in der DEL. Eine Sache hat sich aber dabei nie verändert: "Die Leidenschaft ist immer noch in mir und das macht mich glaube ich am meisten stolz, dass ich das bis heute immer noch habe."Daniel Pietta vor seinem 1000. DEL-Spiel: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L3Q1OXNIWHNwaEdXT1hnVFpTWHRFMVppR1V1SG9sL3Uwc205RXd1dlkvND0=Daniel Piettas Karriere zusammengefasst: https://cloud.thinxpool.de/s/GNHEswLkEgap9irDie gesamte Ehrung von Daniel Pietta: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=KzZ1QkNVUkNnaG1IdUxjcFhFRGpCRkJLVlMyNHpMRXRGVnVKU3RsTUwzYz0=Bremerhavens Siegtorschütze Colt Adam Conrad: "Es beginnt bei den Anführern in der Kabine. Sie geben uns praktisch die Antworten und wir müssen ihnen einfach nur folgen, beim Gameplan bleiben und Arbeit reinstecken. Wenn wir genug Arbeit reinstecken, können wir alle schlagen." Die Playoffs in der Penny DEL komplett live bei MagentaSport:Viertelfinale Spiel 3Freitag, 22.03.24Ab 19 Uhr in der Konferenz und als Einzelspiel: Eisbären Berlin - Adler Mannheim, Fischtown Pinguins Bremerhaven - ERC Ingolstadt, Grizzlys Wolfsburg - EHC Red Bull München, Straubing Tigers - Schwenninger Wild WingsViertelfinale Spiel 4Sonntag, 24.03.24Ab 13.45 Uhr: Adler Mannheim - Eisbären BerlinAb 14.45 Uhr: ERC Ingolstadt - Fischtown Pinguins BremerhavenAb 16.15 Uhr: EHC Red Bull München - Grizzlys WolfsburgAb 18.45 Uhr: Schwenninger Wild Wings - Straubing TigersViertelfinale Spiel 5Dienstag, 26.03.24Ab 19 Uhr: Eisbären Berlin - Adler Mannheim, Straubing Tigers - Schwenninger Wild Wings