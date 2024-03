Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Valneva hat eine Alarmstimmung ausgelöst. Die Notierungen sind am Mittwoch um mehr als -8 % abgeschmiert. Damit hat der Kurs sich wieder unter die Marke von 3,50 Euro nach unten begeben. Das Ganze ist kein Zufall: Am Mittwoch hat das Unternehmen seine Zahlen zum vergangenen Jahr, aber auch die Prognose für das neue Jahr an die Öffentlichkeit gebracht. Zufriedenheit [...]

