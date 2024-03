Anlässlich der Mitgliederversammlung des Landesverbandes Sächsisches Obst e.V. am 08.03.2024 waren die Mitglieder beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig zu Gast. In seinem Bericht zog der Vorsitzende des Landesverbandes Jörg Geithel eine gemischte Bilanz. Die Ernteergebnisse waren territorial sehr unterschiedlich. Witterungseinflüsse wie Spätfröste, Stress der...

