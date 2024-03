Bei Kopfsalat dominierten in der Regel belgische Offerten. Diese fehlten in Berlin jedoch gänzlich, dort bestimmten italienische Produkte das Geschehen. Französische Chargen komplettierten die Warenpalette. Inländische Partien aus Treibhäusern gewannen ein wenig an Bedeutung und koste- ten in Frankfurt 8,- € je 6er-Aufmachung. Generell konnte die Nachfrage bei einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...