Powell hält die Rallye in New York am Leben. Die US-Notenbank bestätigte ihre Absicht, die Zinsen im laufenden Jahr zu senken, was der Wall Street reichte, um die nächste Rallye-Welle zu starten. Micron Technology wird zur Kursrakete. Die Aktien des Chipherstellers stiegen nachbörslich sprunghaft, nachdem das Unternehmen beginnt, vom AI-Hype zu profitieren. Apple droht (erneut) eine Klage des US-Justizministeriums. Im Mittelpunkt steht der Zugang der Konkurrenten zu den Technologien des iPhones.Asien profitierte sowohl von der Wall Street als auch von den ...

