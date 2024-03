Am Mittwoch hat der DAX bei 18.044 Punkten ein neues Allzeithoch markieren können. Auch auf Schlusskursbasis konnte der deutsche Leitindex erstmals die Marke von 18.000 Punkten übertreffen. Er ging am Ende mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 18.015,12 Zählern aus dem Handel. Und auch am heutigen Donnerstag dürften weitere Rekorde folgen. Die US-Zinssignale dürften entsprechende Unterstützung liefern. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen ein Prozent höher auf 18.200 Zähler.Die US-Notenbank Fed ...

