Medienmitteilung: Evaluierungszertifikat gemäss EN 17526 jetzt auch für kommerzielle und industrielle Gaszählermodule



21.03.2024





Evaluierungszertifikat gemäss EN 17526 jetzt auch für kommerzielle und industrielle Gaszählermodule Die Gaszählermodule von Sensirion basieren auf dem thermischen Massenflussmessprinzip. Seit Herbst 2023 erfüllen die Module für Gaszähler in privaten Haushalten die strengen Kriterien der neuen harmonisierten Norm EN 17526. Die Sensirion-Module SGM6316 und SGM6325 für kommerzielle und industrielle Gaszähler der Durchflussbereiche G10/G16 bzw. G25 haben nun ebenfalls diese Zertifizierung erhalten. Das Evaluierungszertifikat nach EN 17526 vereinfacht und beschleunigt die MID-Zertifizierung für Hersteller von Gaszählern, die Gaszählermodule von Sensirion als Messtechnikeinheit verwenden. Sowohl NMi als auch Tifernogas, zwei führende anerkannte Stellen in Europa für die Typzulassungsprüfungen und die Zertifizierung mit Zulassung nach ISO 17025, haben die thermischen Massendurchflussmesser von Sensirion zertifiziert. Für die Hersteller von Gaszählern bedeutet das weniger Risiken sowie ein reduzierter Zeitaufwand und Kosten.

EN 17526 - die erste Norm für statische Messprinzipien und erneuerbare Gase Die EN 17526 ist die erste Norm für die thermische Massenflussmessung. Es handelt sich zudem um die erste Norm für statische Messprinzipien, die nicht nur für Gaszähler in privaten Haushalten, sondern auch für Gewerbe- und Industriezähler (bis G100) gilt. Darüber hinaus ist sie die erste Norm, die neben den Erdgastypen H, L und E auch erneuerbare Gase wie Wasserstoff und Biomethan umfasst. Als harmonisierte Norm gewährleistet die EN 17526 nicht nur die Kontinuität mit bestehenden Vorschriften, sondern setzt auch höhere Massstäbe für thermische Massenflussmesser mit strengeren Prüfanforderungen, die sich auch auf Strömungsoszillationen und -störungen erstrecken. Damit gelten für Gaszähler künftig strengere Kriterien als für andere Technologien, um ihre Leistung auch unter schwierigen Bedingungen zu garantieren. Die Norm dient zudem als Referenz für die weltweite Entwicklung nationaler Gasmessungsnormen - ein Prozess, der in mehreren Ländern bereits weit fortgeschritten ist. Das thermische Massenflussmessprinzip als bewährte Technologie für Gaszähler Die Einführung der EN 17526 bestätigt den hohen Reifegrad des thermischen Massenflussmessprinzips für Gaszähler. In Bezug auf Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Kosteneffizienz und Vielseitigkeit ist dieses Prinzip die marktführende Lösung für unterschiedliche Gasgemische. Das Messverfahren optimiert die Verwaltung des Gasnetzes und erhöht die Zufriedenheit der Endverbraucher. In den letzten 15 Jahren wurden mehr als 8.5 Millionen solcher Gaszähler erfolgreich installiert und in Betrieb genommen. Die Gaszählermodule von Sensirion sind für Grössen bis G25 erhältlich. Ihre kompakte Grösse, der geringe Stromverbrauch und die digitale I2C-Kommunikationsschnittstelle ermöglichen eine einfache Integration in Gaszähler. Darüber hinaus sind die Gaszählermodule nach dem Prinzip des thermischen Massenflusses sowohl temperatur- als auch druckkompensiert und vollständig für Erdgas und erneuerbare Gase geeicht.

Übernimm bei der Energiewende eine führende Rolle - mit den Lösungen von Sensirion für eine multigasfähige Zukunft. Weitere Informationen auf unserer Website: www.sensirion.com/thermal-mass .



