Tokyo, 21. März 2024 (ots/PRNewswire) -Die Zusammenarbeit bringt Hitachis führende Position bei unternehmenskritischen Produkten und Dienstleistungen in der physischen Welt mit NVIDIAs Expertise bei KI-Plattformen zusammenHitachi, Ltd. (TSE:6501) gab heute die Zusammenarbeit mit NVIDIA bekannt, um soziale Innovationen und die digitale Transformation zu beschleunigen. Dazu kombiniert Hitachi seine Lösungen im Bereich der Betriebstechnologie (Operational Technology, OT) und seine Führungsrolle in Schlüsselindustrien wie Energie, Mobilität und vernetzte Systeme mit NVIDIAs Expertise in generativer KI.Generative KI hat einen enormen Einfluss auf die Unternehmens- und Verbraucherwelt ausgeübt und eine neue Welle der digitalen Transformation ausgelöst, die verspricht, Produkterlebnisse neu zu definieren und Organisationen ein neues Maß an Effizienz zu bieten. Durch diese Zusammenarbeit wird die generative KI nun auf den industriellen Bereich ausgedehnt, indem riesige Datenmengen, die in der Welt der OT von verschiedenen Sensoren, Geräten und Industriemaschinen generiert und dann erfasst und angewendet werden, um die Leistung zu optimieren, Erkenntnisse zu gewinnen und Unternehmen die Möglichkeit zu geben, Aktionen zu automatisieren, die zuvor nicht möglich waren.Hitachi wird in Zusammenarbeit mit NVIDIA ein Führungsteam auswählen und ein KI Center of Excellence (CoE) einrichten. In Übereinstimmung mit strategischen Meilensteinen wird Hitachi Branchenlösungen entwickeln und vermarkten, die Hitachis Fachwissen im Bereich OT mit fortschrittlicher KI-Software und GPU-Technologien von NVIDIA kombinieren. Hitachi wird neben anderen Maßnahmen zur Zusammenarbeit in den Ausbau der Schulung von Ingenieuren für NVIDIA-Softwareplattformen investieren - einschließlich CUDA, NVIDIA AI Enterprise*1, Omniverse*2 und Modulus*3. Diese Bemühungen werden den Weg für neue Innovationen ebnen, die der Gesellschaft unmittelbar zugutekommen.HintergrundGenerative KI hat sich bei der Verbesserung der Leistung von Unternehmen durch die Automatisierung von Aufgaben, die Schaffung von Effizienz und die Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen bewährt. Aufgrund ihrer bemerkenswerten Wirkung hat sich generative KI in allen Branchen durchgesetzt und ist zu einer entscheidenden Technologie für Innovation und Wachstum sowie zu einem Wegbereiter für transformative Lösungen geworden.Die beschleunigte NVIDIA-Rechenplattform unterstützt umfangreiche Sprachmodelle und kreative Generierung, und ihre fortschrittlichen technologischen Fähigkeiten in den Bereichen KI-Software und Simulation tragen zur Innovation in allen Branchen bei, von der Energiebranche über die Arzneimittelforschung bis hin zur Fertigung.Mit rund 320.000*4 Mitarbeitern auf der ganzen Welt ist Hitachi ein etablierter Marktführer in den Bereichen Informationstechnologie (IT), Betriebstechnologie (OT) und Produkte für die physische Welt, einschließlich fortschrittlicher Lösungen für die Bereiche Energie, Mobilität und Industrie. Im Mai 2023 startete Hitachi sein fortschrittliches Zentrum für generative KI, um die sichere und effektive Nutzung generativer KI innerhalb und außerhalb des Unternehmens zu fördern*5. Hitachi hat generative KI in zahlreichen Anwendungsfällen erfolgreich eingesetzt, um Innovationen zu fördern und die Effizienz und Produktivität von Mitarbeitern und Kunden zu verbessern. Als Ergebnis dieser Bemühungen hat Hitachi mehr als 100 Projekte in Japan und auf der ganzen Welt durchgeführt, die eine verbesserte Problemlösung und Innovation durch generative KI ermöglichen. Darüber hinaus wird Hitachi zur Beschleunigung der KI-Transformation eine Umgebung schaffen und hosten, die auf beschleunigtem NVIDIA-Computing läuft, und eine gemeinsame Plattform für generative KI entwickeln, die Hitachis Fachwissen und Stärken in der Softwareentwicklung einbezieht."Seit seiner Gründung hat sich Hitachi der Lösung von Problemen verschrieben, mit denen Kunden und Gesellschaft konfrontiert sind, basierend auf unserer Philosophie, durch die Entwicklung überlegener Technologien und Produkte einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten." sagte Toshiaki Tokunaga, geschäftsführender Vizepräsident und Geschäftsführer, Generaldirektor der Digital Systems & Services Division bei Hitachi. "Durch diese aufregende neue Zusammenarbeit mit NVIDIA erwarten wir, dass Hitachis tiefgreifende Expertise in unternehmenskritischen Industrien in Kombination mit dem generativen KI-Stack von NVIDIA es uns ermöglichen wird, komplexe, reale Probleme zu lösen und soziale Innovationen zu beschleunigen, um bahnbrechende gesellschaftliche Ergebnisse zu erzielen.""Generative KI treibt Unternehmen dazu an, die neuesten und besten Tools zu finden, um mit den Anforderungen an Produktivität, Effizienz und Automatisierung Schritt zu halten", sagte Jay Puri, geschäftsführender Vizepräsident, Worldwide Field Operations bei NVIDIA. "Die kombinierten Technologien von Hitachi und NVIDIA können die nächste Welle der digitalen Transformation vorantreiben und Unternehmen in die Lage versetzen, die Grenzen der Fertigung und Industrialisierung zu erweitern."Informationen zu der Kollaboration1. Industrielle Simulation und Optimierung der nächsten Generation Hitachi hat eine kühne Vision für Projekte entwickelt, die über das Herkömmliche hinausgehen werden. Durch den Einsatz von NVIDIA Omniverse, einer Plattform für die Verbindung und Entwicklung von OpenUSD-Anwendungen, und NVIDIA Modulus, einem Framework für die Erstellung, das Training und die Feinabstimmung von Modellen des maschinellen Lernens, kann Hitachi verschiedene Anlagen und Prozesse für unternehmenskritische Bereiche wie Energie und Transport in einer digitalen Zwillingsumgebung simulieren und optimieren. Die Ergebnisse können dann in die reale Welt übertragen werden und ermöglichen die gemeinsame Entwicklung groß angelegter Lösungen, die z. B. den Übergang zu umweltfreundlicher Energie beschleunigen, neue Innovationen im Gesundheitswesen ermöglichen oder die Sicherheit von Verkehrssystemen erhöhen und gleichzeitig ihre Wirksamkeit validieren und verbessern können.2. Industrielle KI-Lösungen von Hitachi auf NVIDIA AI Enterprise Die KI-Lösungsbibliothek von Hitachi Lumada, mit der Hitachi in verschiedenen Branchen nachweislich Mehrwert geschaffen hat, wird ebenfalls in die Plattformen NVIDIA AI Enterprise und Modulus integriert. Durch die Nutzung der Design- und Digital-Engineering-Fähigkeiten von Hitachi werden diese Lösungen Kunden in verschiedenen Branchen wie Transport, Energie, Industrie und Finanzen in die Lage versetzen, Innovationen zu beschleunigen, ihre Angebote zu verbessern und eine neue Reihe intelligenter, KI-zentrierter Lösungen zu entwickeln.3. Entwicklung eines neuen Portfolios von KI-Lösungen "Hitachi iQ" Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Hitachi Vantara das erste Angebot im Rahmen des Hitachi iQ-Portfolios auf den Markt bringen. Das neue Angebot wird die NVIDIA DGX BasePOD*6-Zertifizierung durchlaufen, sodass Kunden eine vollständig zertifizierte, integrierte Lösung erhalten, die auf einer NVIDIA DGX*7-Infrastruktur und hochzuverlässigem Speicher aufbaut. Hitachi Vantara wird in verschiedenen Nutzungsmodellen angeboten und bietet Kunden Mechanismen, um genau das zu nutzen, was sie benötigen. Gleichzeitig wird die Leistung vor Ort verbessert und eine bessere Rendite für ihre KI-fähige Speicher- und Dateninfrastruktur ermöglicht. Hitachi iQ wird außerdem ein High-End-Angebot von NVIDIA HGX - angetrieben von NVIDIA H100 Tensor Core GPUs - und eine Reihe von PCIe-basierten Angeboten für die Mittelklasse herausbringen, die aus NVIDIA H100 Tensor Core und L40S GPUs bestehen*8. Ergänzend zu diesen Produkten wird Hitachi Vantara auch NVIDIA AI Enterprise anbieten, eine Software-Plattform, die KI-Tools und -Frameworks in Unternehmensqualität umfasst. Schließlich wird Hitachi Vantara einen neuen beschleunigten Speicherknoten auf Basis der Generation 5 anbieten, der die Speichertechnologie Hitachi Content Software for File nutzt und damit extrem schnelle Speicherlösungen für komplexe KI-Workloads ermöglicht. Das iQ-Portfolio von Hitachi Vantara wird voraussichtlich im ersten Quartal des Hitachi-Finanzjahres 2024 allgemein verfügbar sein.Durch diese Zusammenarbeit wird Hitachi sein kühnes Ziel weiterverfolgen, weltweit große Wirkung zu erzielen und zur Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft beizutragen.*1 NVIDIA AI Enterprise\uff1a https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/ai-enterprise/*2 Omniverse\uff1a https://www.nvidia.com/en-us/omniverse/*3 Modulus\uff1a https://developer.nvidia.com/modulus*4 Stand: 31. März 2023; ca. 260.000 zum 31. Dezember 2023.*5 Pressemitteilung "Hitachi gründet neues "Generative AI Center" zur Beschleunigung der Wertschöpfung und Verbesserung der Produktivität im Lumada-Geschäft durch Förderung des Einsatzes von generativer KI" https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2023/05/0515.html*6 NVIDIA DGX BasePOD\uff1a https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-basepod/*7 NVIDIA DGX \uff1a https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-platform/*8 L40S GPUs\uff1a https://www.nvidia.com/de-us/data-center/dgx-platform/Ausstellung auf der "2024 GTC AI Conference" Hitachi Vantara ist Silbersponsor der 2024 GTC, der weltweit führenden Konferenz für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz, die vom 18. bis 21. März in einem Hybridformat in San Jose und Virtual, USA, stattfinden wird. Wir werden Innovationen durch Daten, Infrastruktur und Dienste einführen, die fortschrittliche Kundenerlebnisse und Anwendungen unter Verwendung von KI ermöglichen.https://www.hitachivantara.com/en-us/company/events-webinar/nvidia-2024.htmlInformationen zu Hitachi, Ltd. Hitachi treibt das Social Innovation Business voran und schafft eine nachhaltige Gesellschaft durch den Einsatz von Daten und Technologie. Wir lösen die Herausforderungen unserer Kunden und der Gesellschaft mit Lumada-Lösungen, die IT, OT (Operational Technology) und Produkte nutzen. Hitachi operiert unter der Geschäftsstruktur "Digital Systems & Services" - Unterstützung der digitalen Transformation unserer Kunden; "Green Energy & Mobility" - Beitrag zu einer dekarbonisierten Gesellschaft durch Energie- und Bahnsysteme; und "Connective Industries" - Verbindung von Produkten durch digitale Technologie, um Lösungen in verschiedenen Branchen anzubieten. 