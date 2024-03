Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am frühen Donnerstag leicht gestiegen und hat damit an die deutlichen Vortagesgewinne angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0936 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend (1,0911). Am Vortag um die Mittagszeit war der Kurs noch bei 1,0841 gelegen. Der US-Dollar hat gleichzeitig auch gegenüber dem Franken etwas nachgegeben, auf 0,8856 im Vergleich zum Vorabend mit 0,8860 allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...