FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktie von Pernod Ricard von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 135 auf 140 Euro angehoben. Analyst Mitch Collett verwies darauf, dass sich die Aktie des Spirituosenherstellers seit seiner Abstufung im Januar 2023 im Vergleich zum Branchenindex Stoxx Europe 600 Food & Beverage sowie dem branchenübergreifenden Stoxx Europe 600 um mehr als 20 Prozent schlechter entwickelt habe. Inzwischen sei das Papier weitgehend fair bewertet und das Chance-Risiko-Profile weitgehend ausbalanciert, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2024 / 06:02 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120693

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken