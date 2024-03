Für die Aktie von Amazon.com ging es am gestrigen Mittwoch um 1,3% auf einen Endstand bei 178,15 USD nach oben. Rückblick: Nach Vorlage der Quartalszahlen sprangen die Papiere von Amazon.com am 2. Februar per Aufwärts-Gap über die 160er-Marke und stiegen in mehreren Etappen bis auf das aktuelle Jahreshoch, das am 4. März bei 180,14 USD markiert wurde. ...

