Unterföhring (ots) -21. März 2024. Zuckersüßer Abschluss einer starken Staffel: 4,31 Millionen Menschen (Nettoreichweite ab 3 Jahren) sehen den Sieg von Madita van Hülsen bei "Das große Promibacken" 2024. In der SAT.1-Senderzielgruppe (Z. 14-59 J.) ist die Back-Show zum Finale mit einem Marktanteil von 9,7 Prozent weiter eine Bank am Mittwochabend.Nach dem Promibacken-Finale ist vor dem Osterspezial:In "Das große Promibacken - Osterspezial" wird nächsten Mittwoch in SAT.1 weitergebacken: Sabrina Mockenhaupt und Thomas Häßler, Sarah Engels und Eloy de Jong und Lisa Feller und Bürger Lars Dietrich stellen sich drei süßen Oster-Challenges. Auf Joyn kann man die Folge ab sofort anschauen.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence / Erstellt: 21.3.2024 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Pressekontakt:Katrin Dietzphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingElisa Nina Taupertphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: elisa_nina.taupert@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5740257