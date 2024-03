Die Module, die zur Erzeugung von Strom und Wärme gleichermaßen dienen, sollen von dem Großhändler zu bevorzugten Konditionen an seine Gewerbekunden weitergegeben werden. Wagner Solar will bis zu einem Megawatt Gesamtleistung der PVT-Module von Sunmaxx noch in diesem Jahr absetzen. Sunmaxx gehört zu den führenden Herstellern von photovoltaisch-thermischen (PVT)-Solarmodulen in Europa. Nun hat das Dresdner Unternehmen eine neue Kooperation mit Wagner Solar beschlossen. Der Großhändler und Hersteller von Montagesystemen werde seinen seinen gelisteten Gewerbekunden zu bevorzugten Konditionen anbieten, ...

