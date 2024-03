© Foto: picture alliance / Sipa USA | Jonathan Raa



Dank der hohen Nachfrage vor dem Börsengang hat Reddit seine Aktien am obersten Ende der Zeichnungsspanne eingepreist. Kommt jetzt die Rallye?Reddit, der bereits seit 19 Jahren bestehende Plattform-Anbieter für Millionen von Online-Foren, hat seine Aktien für den bevorstehenden Börsengang mit 34 US-Dollar gepreist. Das liegt am oberen Ende der erwarteten Spanne. Damit werden 519 Millionen US-Dollar in die Kasse des Unternehmens gespült, wie aus einer Pressemitteilung von Mittwochnacht hervorgeht. Das Unternehmen wird insgesamt mit fast 6,5 Milliarden US-Dollar bewertet. Die Zeichnungsspanne hatte bei 31 bis 34 US-Dollar pro Aktie gelegen. Der Börsenstart von Reddit am heutigen Donnerstag …