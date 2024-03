Ein Verbund von Energieversorgern will ein Wasserstoff-Regionalnetz in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main errichten und es mit mehreren Anbindungen an das H2'Kernnetz anschließen. Die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main soll ein eigenes regionales Verteilnetz für Wasserstoff erhalten: "Rh2ein-Main Connect" wird voraussichtlich ab dem Jahr 2028 in ersten Teilabschnitten in Betrieb genommen. Die Regionalversorger Entega AG, Mainova AG, ESWE Versorgungs AG und Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG ...

Den vollständigen Artikel lesen ...