Zürich (www.anleihencheck.de) - Peach Property Group: Bestes operatives Ergebnis der Unternehmensgeschichte - AnleihenewsDie Peach Property Group AG ("Peach Property Group") (ISIN CH0118530366/ WKN A1C8PJ), ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, hat den Geschäftsbericht mit den testierten Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

