BMW hat mit der SUV-Studie Vision Neue Klasse X einen Ausblick auf das erste Elektromodell auf Basis der Fahrzeugarchitektur Neue Klasse gegeben. Dabei handelt es sich um jenes Modell, dessen Serienproduktion in der zweiten Jahreshälfte 2025 im ungarischen Werk Debrecen anlaufen soll. Kurz vorweg: Auch wenn wir von SUV sprechen, ist die Studie in der BMW-Interpretation ein SAV, also ein "Sports Activity Vehicle". Damit geben die Münchner schon die ...

