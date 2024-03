MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für DocMorris nach detaillierten Jahreszahlen und einem Ausblick auf "Add" mit einem Kursziel von 60 Franken belassen. Neu seien die Angaben zum bereinigten operativen Ergebnis und Überschuss gewesen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alles in allem habe die Versandapotheke ihre Zielvorgaben für 2023 erfüllt. Zum Ausblick schrieb er, dass das Umsatzziel zumindest seiner Erwartung entspreche und seine Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis 2024 am oberen Ende der Prognosespanne des Unternehmens liege. Allerdings seien in seiner Schätzung die mit dem elektronischen Rezept verbundenen Kosten nicht enthalten./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 08:22 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0042615283

