Linz (www.anleihencheck.de) - Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde, sprach gestern in Frankfurt auf der Konferenz "The ECB and its Watchers", so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Juni werde man ausreichend Sicherheit besitzen, um über eine erste Zinssenkung zu entscheiden, so die Zentralbank-Chefin. Wie die künftigen Entscheidungen nach einer Zinssenkung aussehen würden, hänge weiter von den Wirtschaftsdaten ab. Die Teuerungsrate sei in der Eurozone im Februar auf 2,6 Prozent gegenüber 2,8 Prozent des Vormonats gesunken. (21.03.2024/alc/a/a) ...

