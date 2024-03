Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech hat am Mittwoch seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt. Anleger hatten mehr erhofft, die Aktie knickte teilweise deutlich ein, am Ende ging BioNTech mit einem Plus von gut vier Prozent auf 90,00 Dollar aus dem US-Handel. Nun purzeln auch die Kursziele der Analysten.BioNTech erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 3,82 Milliarden Euro. Erwartet wurden im Vorfeld 4,2 Milliarden Euro. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,83 Euro. Auch hier hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...