© Foto: CFOTO - picture alliance



Das aufstrebende chinesische E-Auto-Start-up muss Probleme mit seinem neuesten Fahrzeugmodell einräumen und die Auslieferungsprognose für das laufende Quartal drastisch kürzen.Was ist denn bei Li Auto los? Der fulminant in dieses Börsenjahr gestartete Konkurrent von BYD und Tesla präsentiert sich seit einigen Tagen völlig von der Rolle. Bereits am Montag brachen die Papiere nach einem negativen Analystenkommentar um 12 Prozent ein. Produktions- und Auslieferungsziel gekürzt Am Donnerstag dürften sich die Verluste mehren, denn Li Auto musste Probleme bei der Produktion seines neuesten Fahrzeugmodells einräumen und die Auslieferungsprognose für das laufende Quartal drastisch kürzen. Stellte …