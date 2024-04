Am Freitag verzeichnete die BYD-Aktie einen signifikanten Anstieg um rund fünf Prozent an der Börse in Shenzhen. Ein direkter Grund für diesen Kursgewinn bleibt unklar. Im Fokus steht die Veröffentlichung der Quartalszahlen am 29. April.Der jüngste Anstieg bringt die Aktie in die Nähe ihres März-Hochs von 220,78 Yuan und lenkt die Aufmerksamkeit auf den wichtigen Durchbruch des 200-Tage-Durchschnitts ...

