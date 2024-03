Im Februar gingen nach vorläufigen Zahlen Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 1.072 MW gingen neu ans Netz. Bei der Windenergie betrug der Nettozubau nur 220 MW. Laut den Zahlen der Bundesnetzagentur betrug der Photovoltaik-Ausbau im Februar 2024 in Deutschland 1.071 MW. Das ist mehr als Februar des Vorjahres, denn 2023 hatten die Meldungen im Marktstammdatenregister nur 901 MW betragen. Erfahrungsgemäß steigt der Zubau-Wert durch Nachmeldungen noch an. So hatte die Bundesnetzagentur ...

