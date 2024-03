O&L Nexentury wird die Anlage auf einer Teilfläche des 1,3 Hektar großen Philippsee errichten. Insgesamt werden 27. 160 Solarmodule auf schwimmenden Unterkonstruktionen installiert. Am Donnerstag erfolgte der offizielle Baubeginn für eine der bislang größten Floating-Photovoltaik-Anlagen in Deutschland. Auf dem 1,3 Hektar großen Philippsee in Baden-Württemberg wird ein schwimmendes Photovoltaik-Kraftwerk mit 15 Megawatt Gesamtleistung entstehen. Insgesamt würden 27. 160 Solarmodule installiert, wie der Projektentwickler und Anlagenbetreiber O&L Nexentury mitteilte. Desweiteren sind die Firma Philipp ...

