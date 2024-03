Die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000) zieht am Donnerstag ordentlich an. Grund ist ein massives Kursziel von JPMorgan, denn die Analysten sehen für das Papier weiter enormes Kurspotenzial. Rheinmetall vorgestellt Rheinmetall ist ein deutscher Rüstungskonzern und Automobilzulieferer mit Sitz in Düsseldorf. Nach Airbus ist Rheinmetall der zweitgrößte deutsche Hersteller von Rüstungsgütern. Schwerpunkte der Waffenproduktion sind militärische Rad- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...