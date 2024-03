Calgary, Alberta - 21. März 2024 / IRW-Press / - Tocvan Ventures Corp. (das "Unternehmen") (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FWB: TV3) befasst sich konsequent mit der Weiterentwicklung einer großen Liegenschaft im mexikanischen Bundesstaat Sonora, der dem Bergbau positiv gegenüber steht, in Richtung Produktion und der damit einhergehenden Risikominderung.

Der Schwerpunkt ist auf das Projekt Pilar gerichtet, welches vor Kurzem erweitert wurde und sich nun über 22 Quadratkilometer erstreckt. Das Projekt ist vollständig über den Straßenweg zugänglich, wodurch eine kosteneffektive Exploration und Erschließung möglich ist. Frühere Programme, die Bohrungen über mehr als 20.000 Meter umfassten, konzentrierten sich auf weniger als 5 % der Gesamtfläche der Liegenschaft. Bislang wurden die verbleibenden 95 % des Grundbesitzes nur unzureichend erkundet. Erste Explorationsergebnisse weisen auf großflächige Ziele hin, die durch Goldseifenabbau und hydrothermale Alterationszellen definiert sind, die mit einer Gold- und Silbermineralisierung in Zusammenhang stehen. In diesem Jahr setzt das Unternehmen die Genehmigungsverfahren für die Minenerschließung fort und führt ein umfangreiches Bohrprogramm durch, um eine erste Ressourcenschätzung zu erstellen und mit der Evaluierung der neuen, noch nicht erprobten ausgedehnten Zielgebiete zu beginnen.

"Der Zeitpunkt für eine Investition in unser Unternehmen ist hervorragend, da wir über hochwertige Gold- und Silberprojekte in einem herausragenden Rechtsgebiet für den Bergbau verfügen", so CEO Brodie Sutherland. "Nachdem sich der Goldpreis auf einem Allzeithoch hält und unsere attraktive Liegenschaft mit großflächigen Zielgebieten aufwartet, verzeichnen wir Interesse seitens großer Erschließungsunternehmen in der Region. Folgen Sie uns auf unserem Weg, in Kürze ein Produzent zu werden und das volle Potenzial unserer Projekte zu erschließen."

Umgeben von in Betrieb befindlichen Tagebauminen und Erschließungsprojekten ist Tocvan auf bestem Wege, ein aufstrebender Produzent zu werden. Verfolgen Sie die Entwicklung des Unternehmens und tragen Sie sich auf der Webseite https://tocvan.com/ in unseren Verteiler ein.

Übersichtsvideo zu Tocvan - Weiterentwicklung einer attraktiven Gold-Silber-Liegenschaft im mexikanischen Sonora in Richtung Produktion

KLICKEN SIE HIER: Übersichtsvideo zu Tocvan

Über die Videoreihe von Tocvan

Hier erhalten Sie eine Einführung in den Bundesstaat Sonora mit seinen Bodenschätzen und seiner herausragenden Infrastruktur: TOCVAN VENTURES - EINFÜHRUNG

Hier können Sie einen Einblick in den aktiven Goldseifenbergbau in der Region gewinnen, der zu spannenden neuen Entdeckungen führt: TOCVAN - SEIFENBERGBAU

Hier können Sie erfahren, wie Tocvans Projekte im Vergleich zu den Betrieben in der Region abschneiden: TOCVAN VENTURES - BENACHBARTE PROJEKTE/BETRIEBE

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 43 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, 100 % der Anteile an zwei faszinierenden Projekten in Sonora (Mexiko) zu erwerben: das Gold-Silber-Projekt Pilar und das Gold-Silber-Projekt Picacho. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen". Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus", "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "können", "könnten", "würden" oder "werden".

Diese zukunftsgerichtete Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TOCVAN VENTURES CORP.

Brodie A. Sutherland, CEO

820-1130 West Pender St.

Vancouver, BC V6E 4A4

403-829-9877

mailto:bsutherland@tocvan.ca

The Howard Group

Jeff Walker

VP Howard Group Inc.

403-221-0915

mailto:jeff@howardgroupinc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74015Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74015&tr=1



