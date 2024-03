Heiko Böhmer (Shareholder Value): ETF-Rebalancing: Gleich vier neue Werte

19.03.2024 -

Das erste Quartal neigt sich dem Ende - damit steht einmal mehr das nächste Rebalancing und der Austausch einiger Indexmitglieder im Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value an. Dieses Mal sind es gleich vier Titel, die ausgetauscht werden. Zu den Neuzugängen gehören zwei Titel, die erst kürzlich neu auf unsere Investment-Watchliste aufgenommen wurden.

Beim letzten Update im Dezember war das erfolgreiche Börsenjahr 2023 noch nicht zu Ende. Daher zu Beginn noch ein kurzer Blick auf die Performance des ETF im vergangenen Jahr. Der folgende Chart zeigt nicht nur die herausragende Wertentwicklung mit annähernd +31 Prozent im Gesamtjahr 2023. Die klare Outperformance im Vergleich zum MSCI World ist ebenfalls deutlich erkennbar. Seit Auflage des Frankfurter Modern Value Index, der die Basis für den ETF liefert und schon seit Juni 2020 berechnet wird, ergibt sich damit eine annualisierte Performance von knapp 15 Prozent (Stand 31.12.2023).

Die klare Konzentration auf nur 25 Werte und das regelmäßige Rebalancing sowie der Austausch von Titeln haben sich somit bewährt und wir sind gut aufgestellt, um mit den neuen Titeln auch 2024 weiter in der Erfolgsspur zu bleiben.

Kurz noch einmal zur Konstruktion des Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value:

In dem zugrunde liegenden Frankfurter Modern Value Index sind unsere 25 Top-Werte aus der etwas mehr als 90 Werte umfassenden Investment-Watchlist bei Shareholder Value Management enthalten. Das Ranking der Werte erfolgt nach dem Total Shareholder Return (kurz TSR). Hier geben unsere Analysten für die Titel der Watchliste jeweils eine Renditeerwartung auf Sicht der kommenden fünf Jahre an. In den TSR fließen Faktoren wie Gewinnschätzungen, Dividenden, Aktienrückkäufe etc. mit ein. Die 25 Titel mit der höchsten Renditeerwartung werden gleichgewichtet im Frankfurter Modern Value Index zusammengefasst. Diesen Index haben wir zusammen mit Solactive aufgelegt und dann zusammen mit unserer KVG Axxion einen ETF mit der leicht einprägsamen WKN FRA3TF auf den Markt gebracht. Der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value ist seit Ende Juni 2022 handelbar.

Nun stand das erste Rebalancing 2024 auf dem Programm und wie schon erwähnt sind gleich vier Titel neu im Index. Wie gewohnt stellen wir die Neulinge an dieser Stelle kurz vor. Mit Adobe und Oracle kehren zwei alte Bekannte in den Index zurück. Rightmove und Merck sind neu im Index und dazu ebenfalls neu auf unserer Investment-Watchliste.

Adobe war schon von Juni 2022 bis Juni 2023 enthalten. Der Spezialist für Graphik-Software ist für uns ganz klar ein wunderbares Unternehmen mit einem klar definierten und breiten strukturellen Wettbewerbsvorteil. Im Segment der Graphiksoftware setzt Adobe schon seit langer Zeit den Standard. Zudem hat das US-Unternehmen in den vergangenen Jahren erfolgreich die Transformation vom Lizenzmodell zum Abo-Modell vollzogen. Das bietet eine deutlich erhöhte Planbarkeit der Erträge.

Auch Oracle war schon von Juni 2022 bis März 2023 im Frankfurter Modern Value Index enthalten. Das US-Unternehmen ist einer der weltweit führenden Anbieter von Soft- und Hardware-Produkten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikations-Software und Computer Hardware wie Server und Speichersysteme. Die Aktivitäten von Oracle sind in die Segmente Cloud und Software, Hardware Systems und Services aufgeteilt. Dabei besteht das Segment Cloud und Software aus den Teilbereichen Softwarelizenzen, Software-Updates sowie Software Support. Nach der erfreulichen Bilanz 2023 konnte die Aktie kurz nach der Aufnahme in den Index ein neues Rekordhoch erreichen.

Neu auf unserer Investment-Watchliste sind die beiden anderen Index-Neuzugänge. Merck ist dabei sicherlich der bekanntere Titel.

Die Merck KGaA ist ein international ausgerichtetes Unternehmen, das seine Aktivitäten auf die Unternehmensbereiche Pharma, Chemie und Live-Science konzentriert. Das operative Geschäft von Merck ist in die vier Sparten Merck Serono (verschreibungspflichtige Arzneimittel), Consumer Health (Selbstmedikation), Performance Materials (High-Tech-Chemikalien) und Merck Millipore (Life-Science-Tools) gegliedert. Merck Serono ist die größte Sparte des Konzerns und vertreibt verschreibungspflichtige Medikamente chemischen und biotechnologischen Ursprungs. Zum Portfolio dieser Sparte gehören unter anderem Arzneien zur Therapie von Unfruchtbarkeit, Wachstumsstörungen und Krebs. Der Fokus der Forschung und Entwicklung von Merck liegt auf den Gebieten der Onkologie, neurodegenerative Erkrankungen und Rheumatologie.

Mit Rightmove ist jetzt auch eine neue Aktie aus Großbritannien mit dabei. Das Geschäftsmodell ist dabei leicht nachvollziehbar: Rightmove bietet die wichtigste Online-Plattform für Immobilienmakler an. Im Grunde gilt: Nur wer bei Rightmove als Immobilienmakler gelistet ist, kann in Großbritannien auch erfolgreich Immobilien verkaufen.

Nun sind zuletzt die Immobilienpreise in Großbritannien zurückgekommen. Doch davon ist Rightmove nur am Rande betroffen: Das Unternehmen erhält von den Maklern feste Gebühren. Und da trotz der schwächeren Preisentwicklung immer noch kein ernstzunehmender Makler auf die Rightmove-Plattformen für Immobilientransaktionen verzichten kann, bleibt die Marktstellung von Rightmove weiterhin sehr stark. Und genau die Abo-ähnlichen und vor allem stabilen Erträge gefallen uns sehr gut bei diesem britischen Unternehmen.

Den Index verlassen haben Zoetis, ASML Holding, EssilorLuxottica und Booking Holdings. Speziell das Beispiel ASML Holdings zeigt noch einmal die Wirkungsweise der Aktienauswahl für den Index. Seit Jahresbeginn ist die ASML massiv angestiegen - mit einem Zuwachs von rund 47 Prozent in der Spitze. Als Folge ist der TSR deutlich zurückgekommen. Damit sind nun andere Titel unserer Watchliste aussichtsreicher und so ist ASML jetzt nicht mehr im Index mit dabei. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass es bei solch stark schwankenden Unternehmen wie ASML auch sehr schnell wieder zu einer Indexaufnahme kommen kann.