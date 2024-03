Die US-Social-Media-Plattform Reddit gibt am heutigen Donnerstag ihr Börsendebüt in New York. Es ist der größte Tech-Börsengang des bisherigen Jahres und bislang deutet vieles daraufhin, dass die Platzierung bei den Investoren hervorragend ankommt. Nachdem der Ausgabepreis mit 34 Dollar je Aktie bereits am oberen Ende der angepeilten Spanne von 31 bis 34 Dollar lag, dürfte der erste Kurs beim Handelsstart noch höher liegen.Aktuellen Indikationen sehen den Kurs inzwischen bei 50 bis 52 Dollar - und ...

