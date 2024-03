New York - Zinssignale der US-Notenbank Fed vom Vortag und Konjunkturoptimismus haben die US-Aktienmärkte auch am Donnerstag angetrieben. Die grossen Indizes erklommen weitere Höchststände. Der Dow Jones Industrial schloss mit 39'781,37 Punkten und damit 0,68 Prozent im Plus. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,32 Prozent auf 5241,53 Zähler. Für den technologiewertelastigen Nasdaq 100 ging es am Ende um 0,44 Prozent auf 18 320,38 Punkte aufwärts. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...