VERNIER (dpa-AFX) - Givaudan SA (GVDNY), a manufacturer of flavors, fragrances and active cosmetic ingredients, Thursday announced a cash dividend of CHF 68 gross per share to be paid on March 27.



The company stated that the approved dividend represented an increase of 1.5 percent over the previous year's dividend.



Givaudan's stock closed at $91.41, down 1.65 percent on the Other OTC on Thursday.



Copyright(c) 2024 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken