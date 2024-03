Anlässlich der Gremientagung der Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse (BVEO) in Erfurt am 19. März 2024 sagt Thüringens Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft Susanna Karawanskij: "Obst und Gemüse sind existenziell wichtig für eine gesunde Ernährung. In Thüringen ist die Anbaufläche für Obst und...

Den vollständigen Artikel lesen ...